ogólnie ciekawe zjawisko jest takie, że jeśli ktoś zaatakuje PiS, przyjmijmy że merytorycznie i celnie, to TVP nie przemilczy tematu choć mogłaby. Zawsze się do tego odniesie próbując widzom to jakoś wytłumaczyć.

Zastanawiam się dlaczego tak jest. Przemilczenie tematu byłoby korzystniejsze, bo a nuż jakiś wyborca zacznie się zastanawiać. Uważam że to na wypadek jak przyjdzie syn do ojca/dziadka z tekstem "tata słyszał co ten PiS nawywijał?" to ojciec/dziadek musi być na Pokaż całość