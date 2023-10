I dlatego powinno się zlikwidować subwencje budżetowe, a same partie powinny finansować się WYŁĄCZNIE ze składek oficjalnych członków i to w wysokości maksymalnie połowy najniższej krajowej miesięcznie.



Wtedy koryto spółkowe by nie mogło robić ukrytych wielotysięcznych wpłat, a partie musiałyby realnie starać się o sympatię dołów i budowanie oddanych struktur - niczym kościoły stadionowe w USA. Jak coś odwalą przeciwko własnym płacącym wyborcom to kasa jest odcinana i partia zdycha.



Dodatkowym bonusem Pokaż całość