nakłaniał swoje fanki do wysyłania piersi na Snapchat.

Pokaż całość

W sumie mam z tego delikatną bekę bo wykopki będące bardziej świadomymi użytkownikami netu, rok w rok organizują akcję pn. "wyciek maturalny". I fakt. Czasem przyszłe maturzystki, o psychicznym poziomie rozwoju na etapie łatwowiernego dzieciaka, wysyłają im zdjęcia piersi licząc na pytania z arkuszy. Czy to trąci pedofilią? Nie, bo to maturzystki. Czy jest to moralne? Nie. Czy jest to etyczne? Tutaj zdania mogą