Pol godzinki, jakies wiadomosci i glosowki. Ciezko mi sie to ogladalo troche, ale co zrobisz. Jak to mawial śp. Nauczyciel od polskiego „rodzice pozwalaja dzieciom by te uczyly sie zycia”, i tak sie ucza wlasnie. A tych influ to zamknac z murzynami do celi.