Pomyślenie, rozważenie nie jest równoznaczne w byciu na TAK. Niezła manipulacja. Redaktor się pyta, czy w związku z agresją Rosji na Ukrainę należy przywrócić powierzchną służbę wojskową?



Odpowiedzi:



Kandydat PiS - Tak, należy to rozważyć.



Kandydat Konfederacji - Tak, należy poważnie o tym pomyśleć.



Oczywiście POLSKA2050 odpowiedziała też, że należy to rozważyć, ale zostało to pominięte w opisie znaleziska, przypadek?



Jedynie bezpartyjny jasno zakomunikował, że TAK.