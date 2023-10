Ktoś tutaj wrzucił informacje o nowym filmie szalonego znanego na wykopie jako @kiniaitomek Obejrzałem te najciekawsze sygnatury czasowe i poziom hipokryzji oraz odklejenia i naginania prawdy wyszedł poza skalę. Wypunktuje to i przy okazji @kiniaitomek zapraszam do odpowiedzi.

1.Cenzura internetu-Można sobie mówić co się chce, wychodzi się mówi, że tak nie jest przy ewentualnych pomówieniach są sądy. Przecież jak była akcja ze sklepem gdzie nie było regulaminu, działalności i po prostu szły przelewy na konto żony gdzie dodałem znalezisko a @shredded znany jako Barankiep zrobił z mojego znaleziska film to szalony w ciągu 24 czy 48 godzin zdjął ten film z YouTube. Jak Jaca nazwał oszustem Stonogę z wyrokami za oszustwa, defraudację pieniędzy fundacji czy akcjami gdzie wychodziło, że auta z loterii były samochodami z niemieckich wypożyczalni to Stonoga zdjął konferencję.

2.Jak padały zarzuty o robieniu pod górkę i leakach to tłumaczył się i cwaniakował, że jeśli ma informacje to dlaczego ma jej nie udostępniać i to federacja powinna zabezpieczyć żeby takich leaków nie było. Fedracja zabezpiecza się przed leakami nie pozwalając zawodnikom na wywiady z tą osobą i nagle ale jak to tak. Moim zdaniem słuszny ruch oni mówią, że robi pod górkę, psuje marketing i prosi żeby przestał a on to olewa więc oni robią to samo.

3.Sytuacja z banem i twitterem-O 15 wrzuca tweeta, że ma bana a kupił bilety nie wie co teraz czy może iść czy nie, jak to będzie ze zwrotem itp. Zaczyna wykręcać aferę, atakuje i zgrywa głupiego bo wszystko miał wyjaśnione 2h wcześniej. Kiedy boxdel wrzuca odpowiedź, że kłamie i nakręca afera na dowód dając screen wiadomości z przed kilku godzin to oni się zmówili żeby mu dojebać na Twitterze i wywlekają prywatne rozmowy. Kłania się punkt 1 i jego słowa-Sprostowali, powiedzieli jak było i pokazali dowody.

4.Akcja z koszulkami-Mówi, że od pewnych spraw są odpowiednie służby i organy. Federacja zgłasza sprawę i nagle narracja o szczuciu i nasyłaniu policji oraz marnowaniu ich czasu. Sprzedaje koszulki które oficjalnie nie są do sprzedaży. Dodatkowo sprzedawał je w sklepie który według regulaminu nie był sklepem (Znowu punkt 1 i znalezisko/film na temat sklepu)

5.Kolejne dramy i afery z influencerami oraz obawy, że dużo nie wyjdzie bo osoby które miały mówić zostały opłacone za milczenie-Przecież on sam to robił co udowodniłem. W listopadzie przy aferze ze sklepem pojawiły się osoby które mówiły o kryminalnej przeszłości i oszustwach 21 listopada zaczęłam próbować dotrzeć do tych osób 29 listopada udało mi się złapać jakiś kontakt jednak ze względu na życie prywatne nie miałem okazji się tym zająć do 4 grudnia jednak wtedy ta osoba powiedziała mi, że jest za późno bo Szalony zapłacił żeby siedział cicho. Przygotował sobie grunt, sytuacja z Tańcula wyszła na jego korzyść więc wiedząc, że ktoś może zacząć węszyć postanowił się przyznać i jeszcze coś na tym ugrać więc nagrał film a później poszedł do żurnalisty.

6.Rzekome włamanie na telefon-Pytanie czy takie faktycznie było, czy może próba wykorzystania newsa o luce w zabezpieczeniach IOS 16.6 która szybko została załatana żeby zrobić z siebie ofiarę. Jesli faktycznie było włamanie to opcje możemy mieć 2:

-Hakerzy wykorzystujący lukę żeby zdobyć jakieś informacje na których można zarobić i takich ataków mogła być masa

-Szalony robił za internetowego adwokata Bielskiego czyli właściciela zablokowanej za czeczeńsko rosyjskiej powiązania federacji z którą miał kontrakt. Dołączył do Clout której Bielski jest nieoficjalnym właścicielem (za słup robi żona) i która tak jak HL jest na oku ABW i MSWiA. Koleś po wyrokach za oszustwa z biznesami na żonę i znajomościami jak Bielski czy Stonoga wożący się Porsche wydający się posiadać duże pieniądze nie mając nic na siebie wcale nie wydaje się być potencjalnym obiektem zainteresowania służb.

7.Tajemnicza dziewczyna z IG-Żadnych konkretów-oczywiście praktycznie żadnych screenów tych rozmów , profilu tylko narracja o tym, że to na pewno była „wystawka” co od razu ogarnął dlatego to ciągnął, żeby sprawdzić kto to i dlatego nawet chciał się spotkać. Oczywiście wszystko datowane na okres kiedy pojawia się film Ferrariego na Tańcule gdzie pojawia się fragment wiadomości o zdradzaniu żony przez Szalonego. Co za zbieg okoliczności.

8.Facet przez rok rzucał im kłody pod nogi, wbijał szpile w każdego, leakował co się dało, pomawiał zawodników (Pasut) czy samą federację np. sugerując ataki na stronę Clout oraz opłacanie materiałów jak ten od nie wiem ale się dowiem.

Takiego wylewu hipokryzji i odklejenia nie było w internecie od dawna. Dosłownie co chwilę sam sobie zaprzecza jedyne co się zgadza to, że zawsze musi być na jego korzyść.