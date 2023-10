Pewnie nie słyszeliście że Pisowcy z produkatury umarzali postępowania na synków, i rodziny ludzi z rządu oraz wysokich urzędów państwowych. Umarzanie było wykonywane ale też i teczka robiona w osobnej szafie w domu aby w przyszłości ta osoba już była naginana do woli partii. Były to afery korupcyjne, defraudacyjne, pobicia, gwałty oraz setki innych. Brak dowodów.... dla robaków to fantastyka jedynie.