To Ukraińcy mieliby decydować, ile będą eksportowali do poszczególnych krajów. A te kraje nie będą miały nic do powiedzenia, tylko mechanizm będzie w Kijowie. Oni będą weryfikowali firmy, jakość tego zboża czy innych produktów. Przecież to jest stawianie sprawy na głowie - mówił Ardanowski.