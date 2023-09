Współpracy, rządzący zwyczajnie przyznali się że wiedzieli, a nawet wiedzieli skąd wystrzelono a potem chciano chwilę grać na wersję UA że to ruskie. Jak dla mnie to była nieudana prowokacja aby nas skusić bo młynek za gładko chodził od braku mięsa. Tyle że USA walnęły w stół - przyznać się że wypadek i mordy w kubeł.

No sorki, rakieta pośród szczerego pola AKURAT trafiła w zabudowanie. Imo sądzili że o tej porze Pokaż całość