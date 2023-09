Nawet jak 3/4 funkcjonariuszy TVPiS straci pracę to co z tego. Przy ich pensjach są poustawiani do końca życia.

A mnie np. ciekawi czy gdyby władza się zmieniła, to zlikwidowałaby dotację tych prawie 3 miliardów (koszt wybudowania 2-3 wojewódzkich szpitali) na TVP? Wątpię. Z takiej kasy się nei rezygnuje.

Tak że ten teges... wszyscy politycy to psy tylko do różnych bud uwiązane.