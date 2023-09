Tak na prawdę to gość jest mało inteligentny.



To co powinien robić teraz to się umizgiwać do wszystkich, którzy przejawiają nawet minimalna wole pomocy Ukrainie. Jak już jest fałszywcem i cynikiem to mógł czekać i odpalić się dopiero po wstąpieniu do UE i NATO. A tak to pokazał parszywa gębę fałszywca już teraz zanim jest za późno. Dzieki temu wszyscy mogli sie poznać na mentalności ukraińca.



