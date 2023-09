Najlepsze jest to, że praktycznie KAŻDY, kto się tematem trochę interesował, wiedział, że tak to wygląda i było to całkowicie normalne, bo rozmieszczając swoje wojska bliżej granicy z Federacją Rosyjską szybciej byśmy je wytracili. To nie była żadna wiedza tajemna i wystarczyło obejrzeć jakieś wykłady ludzi ze S&F albo innych ekspertów od wojskowości / geopolityki czy też przeczytać mniej lub bardziej specjalistyczne artykuły na portalach tematycznych aby się o tym dowiedzieć. PIS Pokaż całość