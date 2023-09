Nie wiem czy pamietacie, jak krotko po wybuchu wojny na Ukrainie do Polski z Ukrainy nagle naplynelo kilka tysiecy czarnoskorych mezczyzn. Oficjalnie wszyscy byli studentami z Ukrainy (!). Temat byl owiany tajemnicą, Sluzby skrupulatnie pilnowaly, by nikt ich nie filmowal itp. Tak szybko jak sie wtedy pojawili, tak samo szybko poszli na zachod i wiesci o nich wygasly. Z dzisiejszego punktu widzenia bardzo powatpiewam, by to byli studenci ( ͡ º ͜ Pokaż całość