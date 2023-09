Co z tego, że ma nagrania? Nie zagłębiałem się w szczegóły tej afery ale z tego co obserwuję, to wnioskuję że został kozłem ofiarnym, a mocodawcom nie spadnie głos z głowy. Jego nagrania dostaną miano sfingowanych, a on sam pół roku po wyborach uderzy w bariery na autostradzie albo zaczadzi się we własnym domu.