On nie kłamie. To był przypadek, to był błąd, to był jednorazowy wypadek. To nie o to mu chodziło. Tego nikt nie powinien wywlekać. To totalna opozycja chce go zniszczyć. To proniemieckie media tak mówią. On mówi prawdę. To szkodnicy tak mówią. On jest czysty.