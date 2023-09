Ehhh wykopowe adonisy odezwały się, nie dość że mamy tutaj samych b2b zarabiających w IT 25k na miesiąc. To co drugi ma sylwetkę Adonisa i kondycję maratończyka.

#!$%@? z nią jest gruba to niech będzie, nie moja sprawa jej życie. Ale gość to jakiś zjeb co chodzi po knajpach z kamerą na klacie i myśli że jest fajny. Ciekawe jak on by zareagował jak bym powiedział w knajpie do niego „ej debilu Pokaż całość