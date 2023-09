Naprawdę wszyscy myśleli, że naród, który jeszcze niedawno mordował w bestialski sposób naszych rodaków, nagle parę pokoleń później będzie nam "bratem"? Komediant zrobił wszystko by wyciągnąć jak najwięcej od Europy, udając nawet przyjaciela i w sumie za to go szanuje, bo robił to dla dobra swojego kraju. Problem w tym, że nikt u nas nie zauważył, że to farsa. Przykład zboża i nagłego zwrotu w relacjach idealnie to obrazuje.