a te zakupy to jakieś z głową, czy jak moja stara w lidlu - a to se wezme, a to se wezmę, a może jeszcze to, a to też bym se wzięła, a może to no i do kasy. chu... że z kartki co zrobiła w domu nie kupiła nic, to jeszcze wydała 600 zł, z czego 99% rzeczy to jakieś #!$%@? których jeść nikt w domu nie chce, ale modne. kierwa Pokaż całość