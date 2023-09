Pobudka - taki mamy ustrój, że rządzi szef partii wygrywającej wybory. A jak dodatkowo ma większość w Senacie i większość 2/3 w Sejmie, to przez 4 lata ma władze prawie nieograniczoną. Trudno mu będzie jedynie zmienić rozdziały I, II i XII Konstytucji, no i musi się liczyć z wojskiem (żeby mu puczu nie zrobili) i ludem (żeby go na taczkach nie wywieźli). A czy go nazwiemy autokratą, czy nie, zależy od punktu Pokaż całość