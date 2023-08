Nawet Giertych zrozumiał, że kwestia aborcji jest drugorzędna i służy tylko do podgrzewania nastrojów i dzielenia społeczeństwa.

Ewentualnie jest to kwestia drugorzędna DLA NIEGO, bo w zasadzie jest tak, jak on by chciał, żeby było, więc ten temat już go nie interesuje.