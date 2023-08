Jak ktoś przy okopaniu ruskich i braku przewagi powietrznej UA spodziewał się blitzkriegu to niech się douczy. I tak cud, że poruszają się do przodu w takiej sytuacji i widać, że robią to w bardzo asekuracyjny sposób, bo nie mają takich zasobów i muszą ważyć każdy pocisk. Tak naprawdę nie trzeba docierać do wybrzeża nawet. Wystarczy przerwać linie kolejowe wokół Tokmaku oraz reszta, aby znalazła się w zasięgu artylerii lufowej to wtedy Pokaż całość