Oglądam trochę anglojęzycznego youtuba i ten projekt chyba nie ma swoich zwolenników. Aktora, która gra Śnieżkę straciła kontakt z bazą i rozpowiada gdzie się da, jak to animowany pierwowzór jest okropny i przestarzały. Przez swoją arogancję, butę i brak poszanowania pierwowzoru zrobiła już wszystko aby potencjalnym odbiorcom obrzydzić ten film. Film, w którym gra główną rolę! Co dziwne władze Disneya chyba jej na to pozwalają, bo inaczej zapewne kazali by jej zamknąć