Za 3% budżetu wojskowego USA zniszczono połowę rosyjskiej armii

Zrobiono to sprzętem, który mówiąc wprost jest jak na standardy NATO dość stary. Pomyslcie co by było, gdyby dostali powiedzmy pułk F22, F35 czy rakiety manewrujące dalekiego zasięgu. Ruscy wróciliby do transportu konnego