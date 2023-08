Tam amerykanów w pochodzenia białoruskiego mieszka ponad 750 tys sprawdziłem sobie w Google, a polaków w Białorusi wg oficjalnych statystyk może mieszkać ok 295 tys osób, a wg nieoficjalnych od pół mln do 1,2 mln polaków, więc nasza ambasada w Białorusi powinna podobnie postąpić, bo to dla bezpieczeństwa naszych rodaków ( ͡ ° ʖ ̯ ͡ ° )