Przecież ten mały kur.wa karakan to narodowy marksista, pisał pracę doktorską bodajże na temat marksizmu, a jego poglądy to zwykły marksizm polany narodowo katolickim sosem. Gdyby lud nie był taki głupi w Polsce, że wierzy we wszytko co on powie i dzięki temu rządzi, to ten zakompleksiony pokurcz wprowadziłby nam istną frankistowską dyktaturę, z tym wyjątkiem że jednak Franco potrafił poprowadzić Hiszpanie na korzystne tory w polityce zagranicznej, Kaczyński sprzedałby nas Izraelowi, Pokaż całość