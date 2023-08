Przecież się dobrze dogadywali. Sama poszła. Ja tu gwałtu nie widzę. Idzie młoda kobieta do grupy młodych mężczyzn wiadomego wyznania to wiadomo jak to się skończy. Wszystko jest tak jak powinno. Nawet się nie zdziwię gdyby prawda była taka że sama chciała ale się rozmyśliła bo słabo u nich z higieną w gaciach. A może chciała z jednym a oni kolejkę zrobili. Tylko zgaduję bo nigdy nie widziałem takiej imprezy i się Pokaż całość