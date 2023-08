Zamiast szukania winnych na zewnątrz może trzeba zacząć od tego, żeby zluzować majty, przestać przesadnie się przejmować, nie traktować życia śmiertelnie poważnie i zredukować swoje oczekiwania co do poziomu życia (bo ludzie często niepotrzebnie się zadłużają z tego powodu a to tylko wszystko jeszcze bardziej komplikuje). Znaleźć jakieś hobby i robić to co się lubi.