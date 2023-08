I co? Mozemy sobie po pyskować w Internecie, przeklinać pod nosem. Złodziejstwo i krętactwo to odkąd pamiętam synonim słowa polityk. Czy kiedyś któryś z tych z błękitną krwią odpowiedział za złodziejstwo za kłamstwa za krętactwo? Kamienie i butelki z benzyną i splunięcie prosto w ryj za każdym razem gdy jednego z drugim się zobaczy, publiczne upokorzenie to jedyne co mogłoby ich skłonić to chociaż refleksji