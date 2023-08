Uwielbiam jak Petru w tych swoich popierdółkach zawsze mówi "moja propozycja", "ja proponuję" itd Przecież ten gagatek jest szeregowym członkiem partii, dla którego nawet nie ma miejsca na liście, więc on to sobie może proponować xD

Najwyraźniej KO doszło do wniosku, że samym socjalem i aborcją się nie da wygrać, więc wypuścili Petru z szafy, żeby sprzedawał wolnorynkowej bajeczki na własną rękę, nie są to oficjalne postulaty, więc po wyborach będzie można Pokaż całość