Przyjmować na uczelnie w tym kraju warto ludzi z zachodu i tego typu obszarów a nie mokabe z hivem lub innych krajów gdzie nie ma to sensu społecznego dla korzyści polskiej. Ci z zachodu pewnie nie będą chcieli się u nas uczyć bo mają często lepsze a nie tak zacofane edukacje jak u nas. Więc po co sponsorować zbędne kształcenie innych co niczego nie wniosą. Program dobry mógłby być dla biednych krajów