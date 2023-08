Gdyby ktoś nie wiedział: kandydaci do organizacji policyjnopodobnej mogą uzyskać maksymalnie 160 punktów w standardowym postępowaniu:

- test wiedzy - max 40 punktów

- test sprawnościowy - max 60 punktów (minimum to 43, inaczej oblewasz)

- rozmowa kwalifikacyjna - max 60 punktów (minimum to 36, inaczej paszoł won).



Do tego dolicza się "punkty preferencji" - za wykształcenie, znajomość sztuk walki, ratownictwa, języków obcych, prawo jazdy inne niż B etc. Nie są to Pokaż całość