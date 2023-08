Ja nie ogarniam, to te staruchy co głosują na PIS umierają w swoich mieszkaniach i się tam mumifikują przez kadencję rządu, o czym nikt nie wie, czy umierają w tych przychodniach. Nie rozumiem dlaczego nie łączą dostępu do lekarza z rządem. Termin za 2-3 lata to absurd. Nie czaje, czemu nikt się za to przez 8 lat nie zabrał.