najlepsze jest to, ze dostanie sie do sejmu, bo do sejmu wchodza przede wszystkim znani politycy, a ludzie zdecydowanie zapamietali to nazwisko, przy czym zaloze sie, ze na czas wyborow na bank nie bedą kojarzyc go z czyms niewlasciwym. ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º )