to nie jest żadne składowisko tylko nielegalne miejsce magazynowanie odpadów niebezpiecznych!

przez takie artykuły legalnie działającej instalacje do unieszkodliwia odpadów niebezpiecznych mają ciągłe problemy. Dlaczego? Bo mają decyzje, działają legalnie, monitoring wizyjny do którego na dostęp wioś, są stale kontrolowane. Dlaczego? Bo jest z kim rozmawiać i można mu przywalić karę administracyjną i tym samym polepszyć statystyki!

To nie o to chodzi. Trzeba ściągać i zamykać ludzi którzy stoją za nielegalnym magazynowaniem Pokaż całość