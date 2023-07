Chyba nie znam pary, ktora by nie miala problemow teraz z „zajsciem w ciaze” mlode zdrowe byczki w teorii a dziecko machnac nie moga dlugie lata a teraz ? Strach o jutro, same zakazy, nakazy, rozkazy. #!$%@? koszta zycia nic dziwnego, ze dzieci nie przybedzie nawet jakby jebneli tysiac i dwa plus watpie czy cos by sie zmienilo poza rozmnozona patologia. Splot nie fartownych wydarzen na swiecie zrobily swoje to jeszcze lata Pokaż całość