Z tym "wielkim" to bym nie przesadzał.Było wielu lepszych, różnie jest z nimi dzisiaj.Aktorstwo to jednak sztuka udawania, to że ktoś jest profesjonalistą w udawaniu życia, emocji ... co to ma wspólnego z klasą i honorem?Najczęściej nic, a często jest zaprzeczeniem klasy i honoru.