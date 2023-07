Haha to jak już do takiego Komuchowa jadą po ammo to musi być tragicznie u nich :D wielka SRASJA. Czuję, że atom dawno temu by chcieli użyć gdyby nie to, ze NATO zasugerowało odparowanie kremla zanim 1 pocisk opuści ich silos ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) つ ─ ─ ☆ *: ・ ゚