Pracowałem tak przez 3 miesiące. Chyba w 2006 roku. Plaże były obstawione przez mafię. To nie była łatwa praca fizycznie. Psychicznie też nie było łatwo. 30 Polaków w jednej willi to zły pomysł. Całe szczęście pojechałem tam z dwoma największymi kozakami to miałem luz.