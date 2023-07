Polscy siatkarze awansowali do finału Ligi Narodów! W sobotę pokonali reprezentację Japonii 3:1 w półfinale turnieju w Gdańsku. Biało-Czerwoni zapewnili sobie czwarty z rzędu medal Ligi Narodów i będą chcieli spełnić to, co nie udało się przed dwoma laty, gdy także rywalizowali w wielkim finale.