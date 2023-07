Patrzcie tak wygląda Populista.

Który dla wygrania wyborów powie wam co lud chce usłyszeć, 2 razy oszukał nie spełniając obietnic wyborczych podczas 8 letniej kadencji i trzeci raz zrobi to samo w mojej ocenie, dlatego ten pan jest już skończony politycznie.

Kłamca do tego człowiek który uciekł na ciepłą posadkę do Eu, kiedy kraj go potrzebował zostawił nas pastwę Pisu.

Nie nie chce!