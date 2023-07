Wszystko w Państwie, nic poza Państwem, nic przeciw Państwu

Ja znam taką doktrynę faszyzmu. Jak się to ma do tego, że konfederacja mówi o państwie minimum? Jak się to ma do postulatów o chociaż częściowej prywatyzacji opieki zdrowotnej i edukacji? Przecież to jest zupełna odwrotność faszyzmu.Prawda jest taka, że to lewica każdego, kto jej się nie podoba nazywa faszystą. A wynika to wprost z tego, że dzisiejsza lewica to spadkobiercy komunistów,