Jako Polak rodem z Kresow mysle ze jest tak ze Polacy lubia sie przedstawiac jako bezbronne owce prowadzone na rzez

nikt ich nie zaluje nikt ich nie lidzy po prostu owieczki umarly i tyle

prawda jest troche inna

zaden slowianski narodn nie przepusci zbrodni na swoim narodzie a tym bardziej Polacy

to czego Polska historia nie ondotowuje to to ze Polacy nie sa owcami do rzniecia i moga btac taki sam odwet Pokaż całość