Pod takimi znaleziskami, bez otwierania komentarzy wiem dokładnie, jakie one będą.

Niemniej ja dzisiaj coś dopiszę swojego bez oceniania.



Jako, ze takie kwoty w miliardach to trochę abstrakcja dla mnie, chciałem sobie to przenieść na coś, co znam.

Znalazłem więc, że wybudowanie jednej szkoły to koszt ok 30 mln złotych. (tak, jak przeliczałem kieszonkowe na draże za gówniaka)

Za 1 mld złotych mamy więc 33 szkoły.

Za 302 mld złotych mamy więc Pokaż całość