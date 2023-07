Muszą to w końcu zwalić na Ruskich bo jakby to wyglądało, że Ukraińcy #!$%@? rurę, która częściowo była także niemiecka. Przecież, to byłby śmiech na sali i ogromna porażka wizerunkowa Niemiec gdyby Ukraińcy rozwalili infrastrukturę członka NATO i nie ponieśli za to żadnej konsekwencji.