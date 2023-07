Naprawdę wygląda to fajnie, ale jestem ciekawy, jak bardzo wierny ten film będzie z historią, bo patrząc na tę scenę gdzie artylerzyści strzelają do piramidy mam pewne obawy ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ). Ale nawet jeśli odlecą to i tak zapowiada się ciekawy film z epickimi scenami batalistycznymi.