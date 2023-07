Prawda jest taka, ż­e liberał nigdy nie będzie konserwatystą, tak jak czarne nigdy nie będzie białe... nigdy.. jedno drugie wyklucza.

Konfa to skrajni konserwatyści a nie liberałowie i wolnościowcy. Konfa to Ordo Juris, Kaja Godek, szury oraz wyjście z Unii.

Oni udają wolnościowców, bo to spory niezagospodarowany fragment elektoratu, który chcą przejąć.

Udają wolnościowców bo w tym temacie mogą coś ugrać i tyle.



Konfie jest bliżej do PISu niż do PO.

