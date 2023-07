To ze jakiś trans nie popiera kastracji dzieci, nie powinno tworzyć z niego autorytetu, ani sugerować że jest w jakimś stopniu normalny. To dalej zaburzony człowiek. To tak jak by znaleźć rosyjskiego żołnierza co uwaza ze "wojna jest spoko, ale do karetek strzelać nie powinniśmy". To dalej bylby negatywny bohater.