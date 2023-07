Jakie Combo, nie dość że Konfederacja, szury anty 5G to jeszcze w Radomiu, brakuje crossovera w Sosnowcu ( ╭ ☞ σ ͜ ʖ σ ) ╭ ☞



Przypomniała mi się historia z jakiejś wsi na Podlasiu gdzie Orange postawiło maszt, okoliczni ludzie zaczęli krzyczeć że przez ten maszt to im się kury nie niosą, krowy chorują i generalnie jest tragedia, na co rzecznik Orange powiedział że nawet nie włączyli xD