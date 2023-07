Gdy ja wyjechałem do pracy za granicę to doskonale sobie zdawałem sprawę, że jestem tam gościem. Wiedziałem o tym, że muszę się dostosować do lokalsów bo to ich kraj i muszę szanować ich zwyczaje. Potem zaczęły przyjeżdżają hordy dzikusów z bantustanów którzy mają kulturę Europy i danego kraju całkowicie w dupie i są nawet za to klepani po plecach ( ╯ ° □ ° ) ╯ ︵ ┻ ━ ┻ Jak można Pokaż całość