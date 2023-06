Pokaż całość

1. Słyszę te teksty niezmiennie od dwudziestu lat (od wstąpienia Polski do EU).2. Jeżeli Europa stanie się nieznośnym miejscem do życia za dwadzieścia lat, to jaki kraj/kontynent stanie się znośny? USA, Rosja, Chiny, Indie, czy Afryka?3. „Obroślimy za bardzo w tłuszcz”, i nawet nie wiemy jak w tej „nieznośnej” Europie mamy dobrze. Nie bez powodu walą do nas emigranci z całego świata, a Rosja planowała cały swój podbój